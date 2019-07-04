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يستعد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ للبحث عن شاب تغيب عن ذويه منذ الأربعاء قبل الماضي، وكانت آخر اتصالاته من شمال الأفلاج.
وتلقت الجهات الأمنية صباح اليوم الخميس بلاغًا عن فقدان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يستقل مركبة من نوع هايلوكلس موديل 2013 منذ الأربعاء قبل الماضي بعد خروجه من وادي الدواسر باتجاه الخرج.
وتبين أن آخر اتصال للمفقود كان مساء الخميس الماضي بالقرب من محطة وقود تقع على بعد 30 كم شمال الأفلاج.
فريق "إنجاد" يتأهب للبحث عن شاب مفقود في الأفلاجمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-04
يستعد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ للبحث عن شاب تغيب عن ذويه منذ الأربعاء قبل الماضي، وكانت آخر اتصالاته من شمال الأفلاج.
وتلقت الجهات الأمنية صباح اليوم الخميس بلاغًا عن فقدان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يستقل مركبة من نوع هايلوكلس موديل 2013 منذ الأربعاء قبل الماضي بعد خروجه من وادي الدواسر باتجاه الخرج.
وتبين أن آخر اتصال للمفقود كان مساء الخميس الماضي بالقرب من محطة وقود تقع على بعد 30 كم شمال الأفلاج.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:53 PM
كان يستقل مركبة من نوع "هايلوكلس" موديل 2013
يستعد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ للبحث عن شاب تغيب عن ذويه منذ الأربعاء قبل الماضي، وكانت آخر اتصالاته من شمال الأفلاج.
وتلقت الجهات الأمنية صباح اليوم الخميس بلاغًا عن فقدان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يستقل مركبة من نوع هايلوكلس موديل 2013 منذ الأربعاء قبل الماضي بعد خروجه من وادي الدواسر باتجاه الخرج.
وتبين أن آخر اتصال للمفقود كان مساء الخميس الماضي بالقرب من محطة وقود تقع على بعد 30 كم شمال الأفلاج.
، فريق "إنجاد" يتأهب للبحث عن شاب مفقود في الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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