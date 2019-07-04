، فريق "إنجاد" يتأهب للبحث عن شاب مفقود في الأفلاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان يستقل مركبة من نوع "هايلوكلس" موديل 2013

يستعد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ للبحث عن شاب تغيب عن ذويه منذ الأربعاء قبل الماضي، وكانت آخر اتصالاته من شمال الأفلاج.

وتلقت الجهات الأمنية صباح اليوم الخميس بلاغًا عن فقدان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يستقل مركبة من نوع هايلوكلس موديل 2013 منذ الأربعاء قبل الماضي بعد خروجه من وادي الدواسر باتجاه الخرج.

وتبين أن آخر اتصال للمفقود كان مساء الخميس الماضي بالقرب من محطة وقود تقع على بعد 30 كم شمال الأفلاج.