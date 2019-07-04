، "النقد" تصدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية وشغيلها ،

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أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك والمصارف، وسعيها الدائم نحو رفع مستوى الشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي التي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.
وأشارت المؤسسة إلى أن قواعد الحسابات المحدثة والتي ستحل محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة؛ تهدف إلى تنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات البنكية.
وبينت أنها نشرت مشروع "قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة" في موقع المؤسسة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتماده بصيغته النهائية، حيث أخذت المؤسسة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد هذه القواعد، داعية في هذا الصدد الراغبين في الاطلاع على قواعد الحسابات البنكية إلى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط : http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.
"النقد" تصدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية وشغيلهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-04
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك والمصارف، وسعيها الدائم نحو رفع مستوى الشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي التي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.
وأشارت المؤسسة إلى أن قواعد الحسابات المحدثة والتي ستحل محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة؛ تهدف إلى تنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات البنكية.
وبينت أنها نشرت مشروع "قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة" في موقع المؤسسة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتماده بصيغته النهائية، حيث أخذت المؤسسة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد هذه القواعد، داعية في هذا الصدد الراغبين في الاطلاع على قواعد الحسابات البنكية إلى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط : http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:38 PM
بما يتماشى مع دورها الرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك والمصارف، وسعيها الدائم نحو رفع مستوى الشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي التي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.
وأشارت المؤسسة إلى أن قواعد الحسابات المحدثة والتي ستحل محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة؛ تهدف إلى تنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات البنكية.
وبينت أنها نشرت مشروع "قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة" في موقع المؤسسة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتماده بصيغته النهائية، حيث أخذت المؤسسة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد هذه القواعد، داعية في هذا الصدد الراغبين في الاطلاع على قواعد الحسابات البنكية إلى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط : http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.
، "النقد" تصدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية وشغيلها ،
المصدر : الخليج 365
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