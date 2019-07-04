، توالي الانتكاسات القضائية يعري "بي إن سبورت" أمام العالم.. هنا أسباب الفشل المتكرر ،

محمد بن مسعود - الدمام - ادعاءات باطلة.. واستسلام لإدمان الفضائح المختلقة

لم يكد يمرّ شهر من الإعلان عن خسارة قنوات "بي إن سبورت" للقضية التي رفعتها ضد مجموعة "عرب سات"، بعد أن أصدرت المحكمة المدنية في باريس حكماً لصالح "عرب سات" في 13 يونيو (حزيران) الماضي، إلا ومنيت بانتكاسة قضائية جديدة أعلن عنها اليوم (الخميس)، عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وقضى بتثبيت الحكم النهائي، الذي أصدرته في السابق محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وخسرت بموجبه "بي إن سبورت" الدعوى التي رفعتها ضد شركة سيليفيجين السعودية.

وطبقاً لمنطوق حكم المحكمة الابتدائية الذي صدر تحديداً في 20 يونيو، أي بعد أسبوع من محكمة باريس، وإن كان أعلن عنه اليوم، فقد تضمن الحكم الصادر ضد "بي إن سبورت" رفض طلب المدعي "بي إن سبورت" بإبطال قرار التحكيم بالكامل، والموافقة على طلب الحماية من قبل المدعى عليه "سيليفيجين" للاعتراف وتطبيق قرار التحكيم، وإلزام "بي إن سبورت" بتعويضات بقيمة 7.356.016.22 دولارًا أمريكيًّا "30 مليون ريال سعودي تقريباً"، بالإضافة لتكاليف مرتبطة بإجراءات التحكيم بقيمة 692.002.66 دولارًا أمريكيًّا، وفوائد ما قبل قرار التحكيم بمعدل 8 في المئة سنوياً.

وخسارة "بي إن سبورت" لقضيتين في أسبوع، أو شهر، بحسب ما أعلن عنهما للرأي العام؛ يعريها أمام العالم عبر منصة القضاء، كما يعد ضربة قاصمة لتلك الشبكة القطرية التي ملأت الآفاق ضجيجاً بادعاءات باطلة ضد مجموعات وشركات عاملة في المجال ذاته لم تعهد عنها أي مخالفات، وبخلاف حجم الخسائر المترتبة على تلك الانتكاسة القضائية الجديدة لـ"بي إن سبورت"، وهي خسائر لا تقتصر على الجانب المالي فقط؛ بل تشمل أيضاً السمعة الدولية والعربية لتلك الشبكة؛ فإن الحكم القضائي الجديد يطرح أسئلة مهمة حول أداء الإدارة القانونية لـ"بي إن سبورت".

ويكشف الحكم القضائي الجديد عن اختلال واضح في أداء الإدارة القانونية لـ"بي إن سبورت" على مسارين أساسيين: الأول إغواء المستشارين القانونيين للشبكة لها بخوض معارك قانونية خاسرة، يعلمون مسبقاً ضعف حجج "بي إن سبورت" فيها، والثاني ضعفهم المهني في تحقيق أي نتائج قانونية للشبكة التي يعملون لها؛ ما يثبت أن "بي إن سبورت" تعاني من ترهل قانوني، وتعطي ثقتها لمن هم ليسوا أهلًا للثقة.

وإكمالاً لبقية عناصر الصورة الحالية لـ"بي إن سبورت"، فالإخفاق القانوني والقضائي ليس المسار الوحيد الذي تعاني من الفشل فيه؛ فتلك الشبكة تعاني من إخفاقات كثيرة؛ منها ما كشفه حكم محكمة باريس الذي عرى زيف اتهامات "بي إن سبورت" ضد "عرب سات" بممارسة القرصنة، وأثبت ما تعاني منه تلك الشبكة من فشل تقني في حماية فضائها الإعلامي، وبدلاً من أن تتدارك تلك الإخفاقات وتعالجها، تدعي بالباطل على الشركات المنافسة، وتتعمد تشويه سمعتها، في استسلام ملحوظ لإدمانها للفضائح المختلقة التي باتت تحترفها.