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أجرى قسم القسطرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، ثلاث عمليات قسطرة لإصلاح الصمام الثلاثي "المشبك"، دون الحاجة إلى فتح الصدر، وتكلّلت جميعها بالنجاح، في إنجاز طبي.
ويعتبر هذا الإجراء من أحدث الطرق العلاجية المستخدمة؛ حيث تجرى هذه العمليات لمرضى القلب الذين يعانون من ارتجاع/ تهريب الصمام الثلاثي مسبباً لهم تراكمًا في سوائل الجسم؛ مما يستدعي دخولهم المتكرر للمستشفى.
ونظراً لأن جراحة القلب المفتوح لا تناسب بعض المرضى؛ يعتبر إصلاح الصمام الثلاثي بالمشبك عن طريق القسطرة الحلَّ الأمثل لمثل هذه الحالات.
جدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من أوائل المراكز الرائدة في تقنية إصلاح الصمام الثلاثي "المشبك"؛ حيث أدخلت للمركز عام 2012م، ومنذ ذلك الوقت أجرى المركز أكثر من 135 حالة مشبك للصمام الميترالي.
بمركز الأمير سلطان بالقوات المسلحة.. 3 عمليات لإصلاح "المشبك"بدر العتيبي الخليج 365 2019-07-04
أجرى قسم القسطرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، ثلاث عمليات قسطرة لإصلاح الصمام الثلاثي "المشبك"، دون الحاجة إلى فتح الصدر، وتكلّلت جميعها بالنجاح، في إنجاز طبي.
ويعتبر هذا الإجراء من أحدث الطرق العلاجية المستخدمة؛ حيث تجرى هذه العمليات لمرضى القلب الذين يعانون من ارتجاع/ تهريب الصمام الثلاثي مسبباً لهم تراكمًا في سوائل الجسم؛ مما يستدعي دخولهم المتكرر للمستشفى.
ونظراً لأن جراحة القلب المفتوح لا تناسب بعض المرضى؛ يعتبر إصلاح الصمام الثلاثي بالمشبك عن طريق القسطرة الحلَّ الأمثل لمثل هذه الحالات.
جدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من أوائل المراكز الرائدة في تقنية إصلاح الصمام الثلاثي "المشبك"؛ حيث أدخلت للمركز عام 2012م، ومنذ ذلك الوقت أجرى المركز أكثر من 135 حالة مشبك للصمام الميترالي.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:27 PM
بالاعتماد على طريقة القسطرة دون الحاجة لجراحة القلب المفتوح
أجرى قسم القسطرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، ثلاث عمليات قسطرة لإصلاح الصمام الثلاثي "المشبك"، دون الحاجة إلى فتح الصدر، وتكلّلت جميعها بالنجاح، في إنجاز طبي.
ويعتبر هذا الإجراء من أحدث الطرق العلاجية المستخدمة؛ حيث تجرى هذه العمليات لمرضى القلب الذين يعانون من ارتجاع/ تهريب الصمام الثلاثي مسبباً لهم تراكمًا في سوائل الجسم؛ مما يستدعي دخولهم المتكرر للمستشفى.
ونظراً لأن جراحة القلب المفتوح لا تناسب بعض المرضى؛ يعتبر إصلاح الصمام الثلاثي بالمشبك عن طريق القسطرة الحلَّ الأمثل لمثل هذه الحالات.
جدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من أوائل المراكز الرائدة في تقنية إصلاح الصمام الثلاثي "المشبك"؛ حيث أدخلت للمركز عام 2012م، ومنذ ذلك الوقت أجرى المركز أكثر من 135 حالة مشبك للصمام الميترالي.
، بمركز الأمير سلطان بالقوات المسلحة.. 3 عمليات لإصلاح "المشبك" ،
المصدر : الخليج 365
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