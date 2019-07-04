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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، اليوم، قرارًا إداريًا، بتكليف فارس بن ضاوي البقمي، مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض.
من جهته، عبر "البقمي" عن بالغ سعادته على الثقة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء وأن يكون عند حسن الظن.
"البقمي" مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، اليوم، قرارًا إداريًا، بتكليف فارس بن ضاوي البقمي، مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض.
من جهته، عبر "البقمي" عن بالغ سعادته على الثقة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء وأن يكون عند حسن الظن.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:04 PM
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، اليوم، قرارًا إداريًا، بتكليف فارس بن ضاوي البقمي، مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض.
من جهته، عبر "البقمي" عن بالغ سعادته على الثقة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء وأن يكون عند حسن الظن.
، "البقمي" مديرًا لإدارة التعاقد بصحة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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