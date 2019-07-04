شاهد.. لحظات نادرة من الكسوف الكلي للشمس بتشيلي

دبي - بواسطة محمد فارس شهدت أجزاء من دول أمريكا الجنوبية، كسوفاً كلياً للشمس في ظاهرة نادرة الحدوث؛ حيث احتشد الآلاف من عدة دول بالعالم لمشاهدة وتسجيل تلك اللحظات.
وشوهدت تلك الظاهرة بوضوح وبشكل كلي وجزئي فى وسط الأرجنتين وتشيلي والإكوادور والبرازيل وأروجواي وباراجواي؛ حيث استغرقت الظاهرة بكل مراحلها من البداية حتى النهاية 4 ساعات و55 دقيقة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، عملية كسوف الشمس بشكل كامل، فيما تفاعل مع الظاهرة آلاف السياح الذين احتشدوا لمشاهدة تلك الظاهرة.
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