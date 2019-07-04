السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين يلتقي مدير السعودية اليوم هيئة الطيران المدني الفلبيني



01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بمكتبه، معالي مدير عام هيئة الطيران المدني الفلبيني جيم سيديونجو، بحضور نائب المدير العام ورئيس الاستخبارات بالطيران المدني.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قضية المواطن المفقود عبدالله بن خالد الشريف، وتبادل المعلومات والاطلاع على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الفلبين من أجل العثور عليه .

وأفاد المسؤول الفلبيني أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية.

من جانبه قدم السفير الشكر لمعاليه ولجميع الجهات المختصة على ما يبذلونه من جهد مقدر.

يأتي لقاء السفير مع معاليه ضمن اللقاءات المكثفة، التي يجريها السفير مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية.

// انتهى //

16:41ت م

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