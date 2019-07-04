السعودية اليوم / تعليم ينبع يستقبل المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الأسبوع المقبل



ينبع 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

تستقبل إدارة التعليم بمحافظة ينبع بداية من الأسبوع القادم, المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بعد أن حجز جميع المرشحين مواعيد للمقابلة الشخصية عبر الرابط الإلكتروني لنظام المقابلات الشخصية .

وأوضح رئيس قسم شؤون المعلمين باسم سفر الأحمدي, أن المقابلات ستبدأ من الاثنين 5 / 11 / 1440هـ ، داعيًا المرشحين والمرشحات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام.

وبين الأحمدي أنه تم التنسيق مع مستشفى ينبع العام لتسهيل إجراءات الكشف الطبي للمرشحين والمرشحات، مبينًا أن الإدارة خصّصت مبنى الإدارة الرئيسي لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت مبنى الشؤون التعليمية (بنات) بحي البندر لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن, متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

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16:30ت م

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