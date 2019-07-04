السعودية اليوم / الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع تقيم دورة "الطب المبني على البراهين"



ينبع 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أقام برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع اليوم, دورة الطب المبنى على البراهين استهدفت الكادر الطبي بالمركز الطبي بينبع الصناعية وانتقاء ونقد الأبحاث الطبية على معايير صحيحة في مجال الرعاية الصحية.

وقدم الدورة استشاري طب الأسرة مدير الدراسات العليا بمستشفى قوى الأمن الدكتور عبدالعزيز الجهني، والدكتور عبد المحسن الزليباني أستاذ مشارك رئيس قسم طب الأسرة في كلية الطب بجامعة طيبة ، واشتملت على مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية حول مبادئ الطب المبني على البراهين، كوسيلة لتحقيق إدراك أكبر، وأعمق لخطوات الطب المبني على البراهين.

وتهدف الدورة التي تأتي ضمن برنامج التعليم الطبي المستمر الذي يقيمه برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع إلى التعريف بأهمية الطب المبني على البراهين، واتاحة المجال للتعرف على خطواته وتطبيق مبادئه.

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16:27ت م

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