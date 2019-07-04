السعودية اليوم / محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم صالح البغدادي



الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغب المتهم / صالح بن قاسم بن عبدالرزاق البغدادي -سعودي الجنسية- يحمل الهوية الوطنية رقم (1046851190) ، عن حضور جلستي المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 10 / 09 / 1440هـ , وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ , وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 21 / 11 / 1440هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

// انتهى //

16:22ت م

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