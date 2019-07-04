السعودية اليوم / بريطانيا والكويت توقعان عددًا من مذكرات التفاهم المشتركة



لندن 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

وقعت بريطانيا والكويت خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية الرابعة عشرة في لندن عددًا من مذكرات التفاهم المشتركة.

وشملت الاتفاقيات بحسب ما نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم توقيع وزارة الدفاع البريطانية مذكرة تفاهم مع الحرس الوطني الكويتي تتعلق بالتعاون الدفاعي بما في ذلك المشورة والتدريب ودعم تنمية وتعزيز قدرات الحرس الوطني الكويتي.

كما وقع المجلس الثقافي البريطاني اتفاقيتين الأولى مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تتعلق بتوسيع التعاون العلمي والتقني بين المعاهد في البلدين، والثانية مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت تعنى بتطوير برامج الاقتصاد الإبداعي الثقافية.

مما يُذكر أن مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية تشكلت أثناء زيارة سمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى لندن في ديسمبر 2012 وتهدف إلى توسيع وتعميق أواصر العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة المتحدة ودولة الكويت.

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16:02ت م

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