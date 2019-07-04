beIN تخسر قضيتها ضد سيليفيجن وتدفع 30 مليون ريال تعويضات

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل قنوات beIN القطرية مسلسل فشلها القضائي، حيث أخفقت في العديد من القضايا التي رفعتها في عدة دول عربية وأجنبية ما يؤكد وجود رغبة قضائية دولية في تنظيف الساحة الرياضية من قاذورات المال القطري.

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وخسرت مجموعة beIN القطرية، القضية التي تقدمت بها ضد شركة سيليفيجن السعودية أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث رفضت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، دعوى مجموعة “بي إن” على شركة “سيليفيجن” المتخصصة في مجال توفير خدمات الترفيه الرقمي وألزمت المحكمة شركة “بي إن” بدفع تعويضات لسيليفيجن السعودية بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أمريكي أي ما يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8% سنويًا.

ويثبت الحكم الصادر ضد beIN وقوعها في مخالفات قانونية جسيمة في السوق السعودية، منها خروقات نظامية لاتفاقية توزيع منتجاتها، وتجاوزات نظامية أخرى.

وتم إصدار قرار التحكيم كنتيجة لإجراءات التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي والتي رفعتها شركة “سيليفيجن” ضد “بي إن”، والتي بدأت في 16 يونيو 2016. وعقدت الجلسة الموضوعية على مدار يومين في مسقط، في شهر سبتمبر من عام 2017.

وكانت شركة “بي إن” الإعلامية ترى أنه يجب إبطال قرار التحكيم على أساس أنه يتعارض مع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص رسوم الأتعاب القانونية، وأن الإجراء لم يكن متوافقًا مع اتفاقية الطرفين.من جهتها، سعت “سيليفيجن” إلى الحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 2014، والتي تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين وساكني السعودية.