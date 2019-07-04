خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله الشيخ خالد القاسمي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب حاكم الشارقة عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة.