السفارة السعودية بأنقرة تحذر من دولة الـ 240 ألف سجين!

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بتركيا المواطنين السعوديين في جمهورية تركيا من عصابات تستهدف نشل جوازات سفرهم ومقتنياتهم الثمينة، تبعا لتعرض البعض من المواطنين السعوديين لذلك خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة على ضرورة الحذر من المناطق المزدحمة التي يكثر فيها النشالين واللصوص، حيث سرق 165 جواز سفر سعوديا خلال أربعة أشهر، في مواقع سياحية بتقسيم وارتكوي وبشكتاش.

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تحذير السفارة الحالي سبقه تحذير آخر، إذ أصدرت بيانا تضمن ورود الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم، رغم تسديد كامل قيمة العقار، إلى جانب تهديدهم من قبل شركات المقاولة.

من جهة أخرى كشف تصنيف لوزارة الخارجية الأمريكية أن تركيا تحتل المستوى الثالث في الخطر ضمن 4 مستويات للخطر، وهو ما يعني أنها تحتل مستوى متقدما فيما يختص بالأخطار التي من الممكن أن تصيب السياح، كما أنها نصحت مواطنيها حينها بإعادة النظر حول السفر لتركيا.

ويتعرض السياح عامة والخليجيون خاصة لسوء المعاملة في تركيا، حيث أن السائح يتعرض لمضايقات قد تصل للتشابك بالأيدي، مثلما حدث مع السعودية وأبنائها الثلاثة الذين تعرضوا للضرب والشتم بأنواعه في مطار إسطنبول، وهو ما يحاكي تهديد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي هدد السائحين بأنهم سيكونون عرضة للاعتقال من قبل السلطات التركية في حال أبدوا رأيهم بسوء عن تركيا، فيما تكشف إحصاءات وحقائق عن وجود أكثر من 240 ألف سجين يقبعون بداخل السجون التركية على الأخص، منذ تولي حزب العدالة والتنمية دفة المركب.