، تعليم الأفلاج يبدأ إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة للمعلمين الجدد ،

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قام فريق العمل المكلف من شؤون المعلمين والموارد البشرية بتعليم الأفلاج، اليوم الخميس، بزيارة للمعلمين الجدد في مقر سكنهم الذي وفره "تعليم المحافظة" في بيت الطالب، من خلال إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة مسوغات التعيين.
وبدأ فريق عمل شؤون المعلمين، برئاسة ظافر آل دحيم، في استقبال المعلمين والإجابة عن استفسارتهم وإجراء المقابلة الشخصية للمجدول لهم والترشيح من مطابقة ومقابلة وتدقيق مسوغات التعيين.
وزار مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني المعلمين وألقى كلمة توجيهية عن مهنة التعليم في صناعة الأجيال وتربية النشء.
من جهته، التقى مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، المعلمين، اليوم، خلال إقامتهم وهنأهم بالتعيين وأكد على حرص التعليم بالمحافظة على تقديم ما يخدمهم.
تعليم الأفلاج يبدأ إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة للمعلمين الجددمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-04
قام فريق العمل المكلف من شؤون المعلمين والموارد البشرية بتعليم الأفلاج، اليوم الخميس، بزيارة للمعلمين الجدد في مقر سكنهم الذي وفره "تعليم المحافظة" في بيت الطالب، من خلال إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة مسوغات التعيين.
وبدأ فريق عمل شؤون المعلمين، برئاسة ظافر آل دحيم، في استقبال المعلمين والإجابة عن استفسارتهم وإجراء المقابلة الشخصية للمجدول لهم والترشيح من مطابقة ومقابلة وتدقيق مسوغات التعيين.
وزار مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني المعلمين وألقى كلمة توجيهية عن مهنة التعليم في صناعة الأجيال وتربية النشء.
من جهته، التقى مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، المعلمين، اليوم، خلال إقامتهم وهنأهم بالتعيين وأكد على حرص التعليم بالمحافظة على تقديم ما يخدمهم.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
03:13 PM
"الحقباني" ألقى لهم كلمة توجيهية عن أهمية مهنة التعليم في صناعة الأجيال
قام فريق العمل المكلف من شؤون المعلمين والموارد البشرية بتعليم الأفلاج، اليوم الخميس، بزيارة للمعلمين الجدد في مقر سكنهم الذي وفره "تعليم المحافظة" في بيت الطالب، من خلال إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة مسوغات التعيين.
وبدأ فريق عمل شؤون المعلمين، برئاسة ظافر آل دحيم، في استقبال المعلمين والإجابة عن استفسارتهم وإجراء المقابلة الشخصية للمجدول لهم والترشيح من مطابقة ومقابلة وتدقيق مسوغات التعيين.
وزار مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني المعلمين وألقى كلمة توجيهية عن مهنة التعليم في صناعة الأجيال وتربية النشء.
من جهته، التقى مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، المعلمين، اليوم، خلال إقامتهم وهنأهم بالتعيين وأكد على حرص التعليم بالمحافظة على تقديم ما يخدمهم.
، تعليم الأفلاج يبدأ إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة للمعلمين الجدد ،
المصدر : الخليج 365
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