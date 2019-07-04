، احتجاز سفينة عملاقة تهرّب النفط للنظام السوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‫بريطانيا ترحّب بالإجراءات المتخذة من حكومة جبل طارق

رحّبت بريطانيا، اليوم الخميس، بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها حكومة جبل طارق؛ لاحتجاز ناقلة نفط عملاقة؛ للاشتباه في أنها تحمل النفط الخام إلى النظام السوري.

ولفتت بريطانيا إلى أن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قوله: "نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية صباح اليوم بنجاح".

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة بشار الأسد ضد المتظاهرين المنادين بالديمقراطية، التي تحولت إلى حرب أهلية طويلة الأمد.