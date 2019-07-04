، جوازات وأموال.. القنصلية بإسطنبول تؤكد: سرقة السياح السعوديين متنوعة وتكثر بهذه الأماكن ،

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بدر العتيبي- الرياض: أوضح مشاري الذيابي القائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول أن السرقات التي يتعرض لها السياح السعوديون متنوعة، وفي أكثر من مكان خاصة في إسطنبول والمناطق السياحية والمولات، وأشار: "هناك انخفاض كبير في عدد السياح خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة".
وقال "الذيابي" لـ"الخليج 365": "تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بين السفارة والقنصلية؛ وذلك لاستقبال البلاغات ممن يتعرضون لسرقة جوازات سفرهم أو أموالهم، وهناك انخفاض بنسبة السياح السعوديين". مؤكداً أن الغرفة تعمل طوال العام خاصة في فترة الصيف بتوجيه من وزارة الخارجية.
وكانت السفارة السعودية بتركيا قد حذّرت قبل أيام السياح السعوديين من سرقة ونشل جوازات سفرهم ومقتنياتهم، ونبهت من الذهاب للأماكن المزدحمة.
جوازات وأموال.. القنصلية بإسطنبول تؤكد: سرقة السياح السعوديين متنوعة وتكثر بهذه الأماكنبدر العتيبي الخليج 365 2019-07-04
بدر العتيبي- الرياض: أوضح مشاري الذيابي القائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول أن السرقات التي يتعرض لها السياح السعوديون متنوعة، وفي أكثر من مكان خاصة في إسطنبول والمناطق السياحية والمولات، وأشار: "هناك انخفاض كبير في عدد السياح خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة".
وقال "الذيابي" لـ"الخليج 365": "تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بين السفارة والقنصلية؛ وذلك لاستقبال البلاغات ممن يتعرضون لسرقة جوازات سفرهم أو أموالهم، وهناك انخفاض بنسبة السياح السعوديين". مؤكداً أن الغرفة تعمل طوال العام خاصة في فترة الصيف بتوجيه من وزارة الخارجية.
وكانت السفارة السعودية بتركيا قد حذّرت قبل أيام السياح السعوديين من سرقة ونشل جوازات سفرهم ومقتنياتهم، ونبهت من الذهاب للأماكن المزدحمة.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
03:08 PM
"الذيابي" لـ"الخليج 365": انخفاض كبير في عدد السياح وشكلنا غرفة عمليات على مدار الساعة
بدر العتيبي- الرياض: أوضح مشاري الذيابي القائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول أن السرقات التي يتعرض لها السياح السعوديون متنوعة، وفي أكثر من مكان خاصة في إسطنبول والمناطق السياحية والمولات، وأشار: "هناك انخفاض كبير في عدد السياح خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة".
وقال "الذيابي" لـ"الخليج 365": "تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بين السفارة والقنصلية؛ وذلك لاستقبال البلاغات ممن يتعرضون لسرقة جوازات سفرهم أو أموالهم، وهناك انخفاض بنسبة السياح السعوديين". مؤكداً أن الغرفة تعمل طوال العام خاصة في فترة الصيف بتوجيه من وزارة الخارجية.
وكانت السفارة السعودية بتركيا قد حذّرت قبل أيام السياح السعوديين من سرقة ونشل جوازات سفرهم ومقتنياتهم، ونبهت من الذهاب للأماكن المزدحمة.
، جوازات وأموال.. القنصلية بإسطنبول تؤكد: سرقة السياح السعوديين متنوعة وتكثر بهذه الأماكن ،
المصدر : الخليج 365
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