"أمانة جدة" ترد على الأنباء التي ترددت حول بناء تمثال الحرية بكورنيش الحمراء‎

دبي - بواسطة محمد فارس ردّت أمانة جدة على الأنباء التي جرى تداولها اليوم الأربعاء حول بناء تمثال مشابه لتمثال "الحرية" على واجهة كورنيش الحمراء بجدة.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، إن المجسم الموجود حاليًّا للفعالية المؤقتة لموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.
وكانت مقاطع فيديو قد جرى تداولها على نطاق واسع ولحقها العديد من التعليقات تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة، وهو ما نفته الأمانة جملة وتفصيلا.
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