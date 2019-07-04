السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في كل من خنشلة، وباتنة شرق وجنوب شرق الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 23 مهربًا وحجزت ما لديهم من مواد معدة للتهريب، في مدن تمنراست، وبرج باجي مختار، كما تم إيقاف ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلقة في بشار، ووهران.

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15:49ت م

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