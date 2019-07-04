السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي



جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطبية.

// انتهى //

15:41ت م

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