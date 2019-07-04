السعودية اليوم / المملكة تشارك في الاجتماع الدولي لحماية المستهلك



جنيف 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

يشارك معالي محافظ الهيئة

ويرأس القصبي وفد المملكة ويعقد معاليه لقاءات ثنائية مع بعض الدول ذات الخبرة في هذا المجال.

// انتهى //

15:29ت م

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جنيف 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسيشارك معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي في الاجتماع الرابع لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين بخصوص حماية المستهلك وقوانين السياسات الذي يعقد في جنيف يومي 8 و9 يوليو 2019م.ويرأس القصبي وفد المملكة ويعقد معاليه لقاءات ثنائية مع بعض الدول ذات الخبرة في هذا المجال.// انتهى //15:29ت م0123

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