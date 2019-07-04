السعودية اليوم / وفد من وزارة العمل يطلع على تجربة توطين الوظائف بمؤسسة الري بالأحساء



الأحساء 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

زار وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء من البرنامج الوطني لدعم ادارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة أمس, المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء، حيث كان في استقبالهم نائب الرئيس للعمليات المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود وعدد من المختصين في إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة .

وأطلع الرشود الوفد على تجربة المؤسسة العامة للري في مجال توطين الوظائف من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الوطنية الماهرة من خريجي المعاهد المهنية والصناعية والكليات التقنية ، كما تمت مناقشة تجربة المؤسسة في المواضيع ذات العلاقة .

بعد ذلك قام الوفد بجولة ميدانية على مواقع العمل بالمؤسسة والتعرف على نماذج الصيانة المستخدمة وأسلوب العمل وكذلك الأنظمة المستخدمة في التشغيل والصيانة.

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15:08ت م

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