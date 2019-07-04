

إسلام آباد 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة يدوية اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية في السوق الرئيسي ببلدة "تُربت" في إقليم بلوشستان ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بينهم اثنين من الموظفين الحكوميين.

وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما قامت قوات الأمن بعملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار من الموقع، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.

// انتهى //

14:59ت م

0114





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة ثمانية أشخاص بانفجار قنبلة يدوية جنوب غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.