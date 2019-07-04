السعودية اليوم / تعليم الباحة وشركة تطوير المباني يبحثان تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في مدارس المنطقة



الباحة 01 ذو القعدة 1440هـ الموافق 04 يوليو 2019م واس

عقد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم ، اجتماعاً بالرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد الذي يزور المنطقة حالياً للوقوف على احتياجات المنطقة وتنفيذ المتطلبات وتأكيد الأولويات نحو تطبيق مشروع الطفولة المبكرة في بعض مدارس المنطقة .

وجرى خلال الاجتماع بحث آخر الاستعدادات في المباني التي ستطبق مبادرة الطفولة المبكرة في المنطقة، وكذلك أوضاع المشروعات والصالات والملاعب المرفوعة لشركة تطوير وكذلك المشروعات المفسوخة والمسندة وغيرها من الموضوعات التي تعنى بجودة المباني التعليمية ، إلى جانب بحث سبل التعاون بين تعليم المنطقة وشركة تطوير فيما يخص المباني التعليمية.

وأكد الدكتور عبدالخالق الزهراني أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أهمية تجهيز المدارس الحكومية المستهدفة بمبادرة الطفولة المبكرة.

وبين أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المدارس المستضيفة لهذه المرحلة في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة بما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.

بدوره أبان الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد أن شراكة "تطوير للمباني" مع وزارة التعليم وضعت على رأس أولوياتها تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية لرياض الأطفال، وتتواءم كذلك مع معايير التعلم المبكر النمائية لرياض الأطفال التي عملت على إعدادها واعتمادها وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأكد أن الشركة تسعى إلى تعزيز نوعية المباني التعليمية والصيانة لتلبية معايير وزارة التعليم، مع ضمان تحقيق مستويات جودة عالية في إنشاء المباني وصيانتها، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية.

وعقب الاجتماع قام المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني بجولة على بعض مدارس المنطقة المطبقة لمبادرة الطفولة المبكرة.

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14:56ت م

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