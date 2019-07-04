السعودية اليوم / بلدي القريات يعقد جلسته التاسعة والأربعين



القريات 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة القريات أمس جلسته التاسعة والأربعين بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن سند العلية وبحضور رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري وأعضاء المجلس .

وناقش الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها ونسبة الإنجاز فيها ، والمشاريع المتعثرة وإيجاد حلول لها ، كما ناقش المجلس مقترحات ومطالب المواطنين .

وقام أعضاء المجلس والمختصون بالبلدية بجولة ميدانية شملت مشروع طريق الوادي وكذلك حي اليوسف والوقوف على بعض الطرق بقرية الدعبوسية .

// انتهى //

14:55ت م

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