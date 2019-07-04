السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل رئيس المحكمة العامة



الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالله بن محمد العمريني ، الذي قدم للسلام على سموه .

// انتهى //

14:53ت م

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