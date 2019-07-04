

الباحة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق04 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة يوم الأحد القادم، ورشة عمل تعريفية بعنوان "الزراعة العضوية .. أهمية وفوائد " .

ودعا فرع الوزارة المهتمين بالزراعة إلى حضور هذه الورشة والاستفادة من محاورها وما يقدم فيها من نصائح وتوجيهات حول الزراعة العضوية.

// انتهى //

14:40ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الزراعة بالباحة ينظم ورشة عمل عن الزراعة العضوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.