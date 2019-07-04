السعودية اليوم / المؤسسة الأهلية للأدلاء تعقد اجتماعها الأول



المدينة المنورة 1ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واس

عقد مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء اجتماعاً مع انطلاقة أعمال موسم حج 1440 هـ مساء أمس ناقش خلاله استعدادات اللجان العاملة في الحج وآلية تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بأعمال الأدلاء والدور الذي تضطلع به لخدمة ضيوف الرحمن التي تتمثل في الاستقبال في جميع منافذ ومداخل المدينة المنورة برا وجوا في إطار الجهود الكبيرة والإمكانات التي هيئتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الحجاج وزوار المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في وزارة الحج .

وأوضح رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بالي للحضور أن خطة أعمال الحج تتمثل في المشاركة مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في الاجتماعات الخاصة بأمور الحج إضافة إلى التأكد من جاهزية الجميع قبل بدء موسم الحج وأعمال إرشاد الحجاج والزوار وتحقيق التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة.

وأضاف بالي أنه في إطار الحرص على ضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم على الوجه الصحيح في المدينة المنورة عقدت عدة اجتماعات مع وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة للتنسيق المسبق لخطة موسم الحج لهذا العام.

// انتهى //

14:28ت م

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