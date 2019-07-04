مانشستر يونايتد يحدد قيمة بوجبا ويرفض مبادلته بديبالا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت تقارير صحفية إيطالية، رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا.

ووفقا لـ"لاجازيتا ديللو سبورت"؛ فإن إدارة يوفنتوس تواصلت مع منيو رايولا، وكيل اللاعب، من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب الفريق السابق.

وأضافت التقارير أن يوفنتوس يرغب في تقديم الأرجنتيني باولو ديبالا إضافة إلى دفع 60 أو 70 مليون يورو لحسم الصفقة.

مانشستر يونايتد يرفض التنازل عن 150 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات بوجبا، إضافة إلى رغبة ريال مدريد في ضم صاحب الـ26 عاما؛ ما يؤثر على حظوظ يوفنتوس في ضم الشاب الفرنسي.



وانتقل بوجبا إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

