منصة أكاديمية نون تنضم إلى شبكة إنديفر العالمية

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت أعمال لجنة الاختيار الدولية الثمانية والثمانين في مدينة طوكيو، اليابان إذ شارك 27 شركة ريادية من 18 دولة حيث تعد هذه المرحلة هي الأخيرة للانضمام لشبكة إنديفر العالمية والتي تتمتع بدور قيادي في اختيار وإرشاد ودعم رياديي الأعمال الأكثر تأثيراً حول العالم من حيث عدد الوظائف التي يخلقونها وقدرتهم في تحفيز النمو الاقتصادي حيث بلغ إجمالي إيرادات رواد أعمال إنديفر السعودية 1.6 مليار ريال وتم خلق أكثر من 5000 وظيفة مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تدعم هيئة المنشآت الصغير والمتوسطة “منشآت” إنديفر السعودية.

وشارك مكتب إنديفر السعودية بمرشحين من السعودية وتم اختيار الرياديين عبدالعزيز السعيد ومحمد الضلعان مؤسسي منصة أكاديمية نون أكاديمي للانضمام لشبكة إنديفر العالمية.

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الجدير بالذكر أن نون أكاديمي هي منصة تعليم إلكترونية ذكية وتعمل على تقديم دروس فردية وجماعية للمناهج التعليمية بالإضافة إلى التدريبات المجانية بشكل مختلف يجمع ما بين الدراسة والترفيه.

كما صادف تاريخ هذا الحدث زيارة الوفد السعودي لمجموعة العشرين برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد استقبل الملحق التجاري السعودي مكتب إنديفر السعودية والمرشحين ومناقشة أعمال إنديفر المحلية والإنجازات الاقتصادية والأثر الإيجابي التي قامت به في اقتصاد المملكة.

كما استقبل مسؤولو السفارة السعودية والملحق التجاري السعودي في اليابان الوفد السعودي المشارك والمرشحين لمناقشة أعمال إنديفر المحلية وأثرها الاقتصادي الإيجابي التي قامت به في اقتصاد المملكة، وبحث وسائل دعم الشركات السعودية للتوسع في السوق الياباني، وجذب الشركات العالمية للاستثمار والتوسع في المملكة.