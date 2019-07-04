اخبار السعوديه

أول تعليق من ريما بنت بندر بعد مباشرة مهامها في واشنطن

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم أول تعليق من ريما بنت بندر بعد مباشرة مهامها في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-04

أول تعليق من ريما بنت بندر بعد مباشرة مهامها في واشنطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، صباح اليوم الخميس إنها “تتطلع لبدء هذه المرحلة من حياتها بالعمل مع فريق رائع في السفارة بواشنطن”، بعد تقديمها أوراق اعتمادها، وذلك في أول تعليق لها بعد مباشرة مهامها في واشنطن.

وأضافت في تغريدة أخرى عبر حسابها في تويتر :”‏بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب”.

Advertisements

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر: “باشرت الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية”، مؤكدًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، بأن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة لدى أميركا منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ريما بنت بندر بعد مباشرة مهامها في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا