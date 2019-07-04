الان تتابع أمر سامي بترقية سلطان فرحان الرفدي إلى رتبة مقدم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 صدر الأمر السامي الكريم المتضمّن ترقية الرائد “سلطان فرحان الرفدي” إلى رتبة مقدم بجوازات منطقة الحدود الشمالية. وأعتبر المقدم “الرفدي “الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمةً للدين ثم المليك والوطن. صحيفة “الخليج 365” تهنّئ “المقدم سلطان على الترقية وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.

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