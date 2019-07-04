8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أنَّ الاستعدادات لبدء انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 متكاملة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث تم إعداد 21 خطة تنفيذية ضمن المرحلة التحضيرية للمشروع , تشتمل على كافة مهام وأعمال ومتطلبات تنفيذ التعداد، وتغطي بشكلٍ مفصَّلٍ جميع مراحل العمل.

وعقد يوم أمس الأربعاء بمقر الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الأول لِلَّجنة التنفيذية لمشروع تعداد السعودية 2020م، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، ومؤسسة البريد السعودي ، وقد تم طرح ما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني ، و خطة التصانيف والأدلة، و الكوادر البشرية والتدريب ، الخرائط والعنوان البريدي ، وعدد من المواضيع المتعلقة بتقنية المعلومات والاعمال الميدانية.

Advertisements

وأوضح التخيفي أن التشاركية التي تعمل بها كافة الجهات الحكومية سُتمكن الجميع من استثمار كافة وسائل التقنيات الحديثة التي تساعد على توفير قاعدة عريضة من البيانات سيتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

كما توفر التشاركية بين الجهات المحددة بيانات تفصيلية لم تكن متوفرة بسبب طبيعة التقنيات والبرامج المُستخدمة في التعداد السابق قبل عشرة سنوات ، حيث تعمل الهيئة مع شركائها من الجهات الحكومية على تطوير وبناء قاعدة بيانات جيومكانية موحَّدة تغطي جميع مدن وقرى المملكة ، مما يتيح التحول التام للتعامل مع البيانات الجغرافية للصورة الرقمية في جميع مراحل التعداد , وإمكانية تبادل البيانات مع عملاء الهيئة في القطاعات المختلفة ، وثمَّن معاليه الدعم الكبير الذي تجده الهيئة والجهات الحكومية الأخرى من القيادة الرشيدة في سبيل إنجاح أعمال التعداد .

يذكر أنه يفصلنا 256 يوم عن انطلاق التعداد حيث صدرت في وقت سابق موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق ( 17 مارس 2020 ) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته ، وقد دشّنت الهيئة بوابة خاصة بأعمال التعداد يمكن الاطلاع عليها ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال التعداد من خلال الرابط https://saudicensus.sa.