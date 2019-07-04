الان تتابع النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بسرعة مباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة ” طالبة جامعة حائل” والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم.
كما أصدر توجيهاته بإجراء الكشف على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
وقدم النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطالبة سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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