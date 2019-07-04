«المياه الوطنية» تطبق خطة الطوارئ لتعويض نقص «المحلاة» بالشرقية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أوضحت شركة المياه الوطنية أنه تم تعويض النقص الحاصل في كميات المياه المحلاة التي تغذي مدينة الدمام ومحافظات الخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة وتوابعها، إذ بلغ النقص المائي من المياه المحلاة 40% من قبل الجهة المنتجة، بسبب انكسار خط نقل المياه المحلاة التابع لشركة مرافق، وهو ما ترتب عليه خفض الشركة لكميات الضخ خلال الأيام المقبلة.

أوضحت شركة المياه الوطنية أنه تم تعويض النقص الحاصل في كميات المياه المحلاة التي تغذي مدينة الدمام ومحافظات الخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة وتوابعها، إذ بلغ النقص المائي من المياه المحلاة 40% من قبل الجهة المنتجة، بسبب انكسار خط نقل المياه المحلاة التابع لشركة مرافق، وهو ما ترتب عليه خفض الشركة لكميات الضخ خلال الأيام المقبلة.

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