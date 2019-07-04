مبادرة «طريق مكة» تحقق أمنية إمراة باكستانية بالحج بعد 65 عامًا من عمرها

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جدة - خالد شويل - واس (إسلام أباد) حققت مبادرة طريق مكة التي دشنت في جمهورية باكستان الإسلامية اليوم حلم السيدة الباكستانية أشاستا أختر «56 عامًا» في أداء مناسك الحج لهذا العام للمرة الأولى في حياتها، حيث أتت من قرية تبعد عن العاصمة إسلام أباد مسافة 100 كيلو متر، متجاوزة إعاقتها ومكوثها على الكرسي المتحرك سنوات عديدة حتى تصل المطار وتحظى باهتمام المبادرة.

حققت مبادرة طريق مكة التي دشنت في جمهورية باكستان الإسلامية اليوم حلم السيدة الباكستانية أشاستا أختر «56 عامًا» في أداء مناسك الحج لهذا العام للمرة الأولى في حياتها، حيث أتت من قرية تبعد عن العاصمة إسلام أباد مسافة 100 كيلو متر، متجاوزة إعاقتها ومكوثها على الكرسي المتحرك سنوات عديدة حتى تصل المطار وتحظى باهتمام المبادرة.

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