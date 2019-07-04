شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «طريق مكة» في باكستان وسط إجراءات تنظيمية مرنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (إسلام أباد) انطلقت اليوم أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ من مطار إسلام أباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، ومعالي وزير الطيران بباكستان سمرور غلام خان، ورئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.

انطلقت اليوم أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ من مطار إسلام أباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، ومعالي وزير الطيران بباكستان سمرور غلام خان، ورئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.

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