بدر بن سلطان يسلّم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بالمنطقة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) سلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , في مقر الإمارة بجدة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بالمنطقة، البالغ عددها 208 منتجات سكنية، في خطوة أولى لتوزيع أكثر من 44 ألف منتج سكني لهذه الفئة بحلول العام 2020 في مختلف محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

سلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , في مقر الإمارة بجدة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بالمنطقة، البالغ عددها 208 منتجات سكنية، في خطوة أولى لتوزيع أكثر من 44 ألف منتج سكني لهذه الفئة بحلول العام 2020 في مختلف محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

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