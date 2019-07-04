خالد الفيصل يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل,, بمكتبه في جدة، مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد أحمد السديري.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل,, بمكتبه في جدة، مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد أحمد السديري.

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