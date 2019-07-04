شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الثقفي لـ«الخليج 365»: مبادرة «طريق مكة» اضفت بعدا جديدا ونوعيا على خدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

‏أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي لـ«الخليج 365» تقدير «حجاج إندونيسيا» للجهود والعناية الكبيرة التي توليها الحكومة السعودية في خدمة الحجاج.

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وأضاف السفير الثقفي أن راحة الحاج وكل مايتعلق بأداء المناسك في الأراضي المقدسة هو محل رعاية شاملة من قبل قيادتنا الرشيدة، ويقع ذلك في صلب أولويات وأهداف رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وكان لها الأثر البالغ بتسهيل القيام بالمناسك على أكمل وجه ومنها مبادرة «طريق مكة» التي اضفت بعدا جديدا ونوعيا على طبيعة التسهيلات ونوعها.

ونوه بإن مبادرة طريق مكة وجدت كل الترحيب من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية وحظيت بقبول شعبي واسع من الإندونيسيين، مشيراً إلى أن السلطات الإندونيسية وفرت كل التسهيلات اللازمة للجهات الحكومية المنفذة للمبادرة لتطبيقها في مطار جاكرتا الدولي.

مشيدا بعمق علاقات التعاون التي تربط قيادتي المملكة العربية بجمهورية إندونيسيا، وبالتفاهم المشترك حيال العديد من القضايا الإسلامية بوصفهما بلدين إسلاميين لهما مكانتهما الكبيرة في العالم الإسلامي، مقدمًا شكره وامتنانه للسلطات الإندونيسية على ما قدمته من دعم لتنفيذ أعمال المبادرة على أرض إندونيسيا خدمة للحجاج الإندونيسيين وتيسيرًا عليهم.