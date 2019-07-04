«أمانة جدة» تطرح 66 وظيفة في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن طرح 66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في عدد من التخصصات المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام «الإدارية والهندسية», داعيةً الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة إلى التقديم عبر منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 4 إلى 8 من ذي القعدة الجاري.

أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن طرح 66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في عدد من التخصصات المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام «الإدارية والهندسية», داعيةً الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة إلى التقديم عبر منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 4 إلى 8 من ذي القعدة الجاري.

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