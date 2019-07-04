شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تدعو 61 مرشحًا لوظائف بالمرتبة الخامسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) دعت وزارة العدل 61 مرشحًا لوظائف مساح للرجال بالمرتبة الخامسة إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

دعت وزارة العدل 61 مرشحًا لوظائف مساح للرجال بالمرتبة الخامسة إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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