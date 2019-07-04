«الصحة» تجهز 11 مركزاً للمراقبة الصحية في منافذ الدخول

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) تواصل وزارة الصحة تكثيف استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، حيث أعلنت تجهيز 11 مركزاً للمراقبة الصحية توجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة، وذلك من بداية شهر ذي القعدة الحالي.

تواصل وزارة الصحة تكثيف استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، حيث أعلنت تجهيز 11 مركزاً للمراقبة الصحية توجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة، وذلك من بداية شهر ذي القعدة الحالي.

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