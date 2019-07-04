إطلاق مبادرة طريق مكة في باكستان وسط إجراءات تنظيمية مرنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_إسلام أبادا

نطلقت اليوم أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ من مطار إسلام أباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، ومعالي وزير الطيران بباكستان سمرور غلام خان، ورئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف ، وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة على أرض المطار، استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خلاله معالي وزير الطيران الباكستاني سمرور خان كلمة نوه فيها بعمق العلاقة الوطيدة التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية وباكستان، مثمناً جهود المملكة في إطلاق هذا المبادرة التي تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام وتمخض عنها مغادرة أول رحلتين للحجاج الباكستانيين من مطار إسلام أباد الدولي حيث جرى إنهاء إجراءاتهم ومغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة . ومن جهته أشاد وزير الشؤون الدينية الباكستاني في كلمة مماثلة بما يحظى به الحجاج الباكستانيين من اهتمام بالغ طيلة العام سواءً في الحج أو العمرة، معرباً عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومن ذلك خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من المسلمين الذين يتلهفون على زيارتهما من كل مختلف أنحاء العالم . Advertisements وقال : إن العالم يشهد للمملكة العربية السعودية مواقفها النبيلة في خدمة الإسلام، وهي مهبط الوحي، ووصلت أياديها البيضاء إلى المسلمين كافة، وكل عام يشهد المسلمون تطورًا في مشروعات التوسعة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين على حد سواء، وهذا يدل على اهتمام قيادة المملكة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء نسكهم .

ودعا وزير الشؤون الدينية الباكستاني الله تعالى أن يكلل جميع مساعي العاملين على مبادرة طريق مكة بالنجاح والتوفيق ، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خبر الجزاء على ما يقومان به من أعمال جليلة للمسلمين في مختلف أصقاع المعمورة ، وأن يديم على بلاد الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان والاستقرار .