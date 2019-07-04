صرف معاشات الضمان الاجتماعي السعودي اليوم لشهر ذو القعدة

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ صباح اليوم الخميس، بصرف مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والمبالغ المالية الخاصة ببرنامج المساندة التي تخص شهر ذو القعدة، وتم إيداع المبالغ المالية في حساب مستفيدي الضمان الاجتماعي.

حيث معاش الضمان الاجتماعي يشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية حتى يتمكنوا من تسديد فواتير الكهرباء ولأجل الغذاء.

معاشات الضمان الاجتماعي السعودي

تتضمن معاشات الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين كبدل لغلاء المعيشة والتي تم إقراره من الأمر الملكي الذي يقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي والذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية، ويجب على كل مستفيدي الضمان التوجه وتفقد الحساب الشخصي لمعرفة قيمة المبالغ المالية الموضوعة في الحساب البنكي الخاص.