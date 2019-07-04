، أخصائي تغذية: حليب الإبل يحوي قيمة غذائية.. وهذه نصيحتي قبل شربه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إيجابي على كثير من الأمراض مثل مرضى التوحد والسكري والحساسية

كشف أخصائي علم الغذاء والتغذية، عبدالرحمن بن عبدالعزيز اللعبون، أن حليب الإبل يحتوي على فوائد غذائية في بعض العناصر والتركيبات تفوق حليب الأبقار والماعز، كما نصح بضرورة غليه قبل تناوله.

وقال "اللعبون" لـ"الخليج 365": حليب الإبل يحتوي على قيمة غذائية ممتازة وتفوق بعضها مصادر الحليب الأخرى، وهناك تجارب كثيرة تفيد بأنه علاج فعال لكثير من الأمراض.

وأضاف: عزمت شركة ألبان كينية في بلدة تنايوكي بالتعاون مع معهد البحوث الطبية الكيني kemri إجراء سلسلة من البحوث للوقوف على مدى صحة الطب الشعبي التي تؤمن أن حليب الإبل فعال كعلاج في الحد من داء السكري والأمراض القلبية الشائعة.(FAO).

وأردف: بحسب بعض الدراسات والأبحاث فإن لحليب الإبل تأثيرًا إيجابيًا على كثير من الأمراض، مثل مرضى التوحد والسكري والحساسية، لكن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية صرحت بأنه لا يوجد دليل علمي كافِ لاستخدامه كدواء وتطالب بالمزيد من الأبحاث والدراسات.

وتابع : القيمة الغذائية لحليب الإبل: (FAO) غني بمجموعة فيتامين B وتحديدًا فيتامين B2 فهو أعلى من الموجود بحليب الماعز، أما فيتامين B1 فهو أقل ويحتوي على فيتامين B12 بكمية 2.3-3.9 ميكروجرام، أيضاً غني جداً بالحديد، ويحتوي على فيتامين A بمقدار 0.037-1.264 ملغم/مل، كذلك غني بفيتامين C بمقدار 5.03-9.8 ملغم وأكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بحليب الأبقار وأكثر ما يتواجد فيتامين C في الخضروات والفواكه، ولأن البيئة الصحراوية تفتقد لهذه الأطعمة فقد عوضهم الله بهذا الفيتامين في حليب البإل.

وقال "اللعبون": بالنسبة للأملاح فهو أكثر من حليب الأبقار، فالبدو الرحل بحاجة لتعويض نقص الأملاح نتيجة التنقل والسفر، كذلك أقل دهوناً من أنواع الحليب الأخرى، يقارن بشكل إيجابي مع حليب الإنسان، والبروتين الكلي به مشابه لحليب البقر 2-5.5%، ويتأثر طعم وجودة الحليب بالأعلاف وطبيعة المرعى.

وعن شرب الحليب بعد الحلب مباشرة وما إذا كان يقي من الأمراض، أكد "اللعبون" أنه لا صحة لما يقال من أن شرب الحليب الخام "غير المبستر" يمنع حدوث الأمراض أو يعالجها مثل الربو والحساسية وأمراض القلب والسرطان، كما تعد البسترة الطريقة الوحيدة للقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض في الحليب دون تغير في صفاته، ومن الممكن فقد بعض الإنزيمات نتيجة البسترة، لكن الوقاية من مسببات الأمراض أهم من فقد بعض الإنزيمات التي تعوض من مصادر أخرى أو تكون مدعمة.

واختتم بالقول: يجب غلي حليب الإبل قبل شربه، فمن مسببات الإصابة بمرض كورونا ووجود الميكروبات الممرضة شرب الحليب غير المغلي.