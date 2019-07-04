، جامعة محمد بن فهد تُوقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالمية ،

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وقّعت جامعة الأمير محمد، اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين المعتمدين العالمية "AccA"، تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة والتأهيل والتدريب ضمن برامج محاسبية متنوعة وأيضًا اعتماد برنامج وقسم المحاسبة في الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات المحاسبة المعتمدة؛ لتأهيلهم ليكونوا محاسبين معتمدين عالميًّا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم على العمل في جميع بيئات العمل المحلية العاملية والتدريب في مؤسسات مرموقة في هذا المجال مثل "مورغان الدولية".
وتعتبر مؤسسة "مورغان" من المؤسسات الدولية الرائدة التي تمنح ضمن برنامج التدريب عن طريق ACCA مجموعة واسعة من البرامج في مجالات المحاسبة، كالمحاسب العام المعتمد، والمحاسب المالي المعتمد، والمحاسب الإداري المعتمد، والمدقق الداخلي المعتمد.
يُذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، قد تأسست عام ١٩٠٤م، وهي هيئة المحاسبة المهنية العالمية التي تقدم شهادة المحاسب القانوني المعتمد "ACCA".
ويقع مقر الشركة في لندن مع المكتب الإداري الرئيسي في غلاسكو. وتعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 104 مكاتب ومراكز في 52 بلدًا، مع 323 من شركاء التعلم المعتمدين "ALP"، وأكثر من 7300 من أصحاب العمل المعتمدين في جميع أنحاء العالم، الذين يقدمون التطوير للموظفين.
جامعة محمد بن فهد تُوقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04
وقّعت جامعة الأمير محمد، اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين المعتمدين العالمية "AccA"، تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة والتأهيل والتدريب ضمن برامج محاسبية متنوعة وأيضًا اعتماد برنامج وقسم المحاسبة في الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات المحاسبة المعتمدة؛ لتأهيلهم ليكونوا محاسبين معتمدين عالميًّا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم على العمل في جميع بيئات العمل المحلية العاملية والتدريب في مؤسسات مرموقة في هذا المجال مثل "مورغان الدولية".
وتعتبر مؤسسة "مورغان" من المؤسسات الدولية الرائدة التي تمنح ضمن برنامج التدريب عن طريق ACCA مجموعة واسعة من البرامج في مجالات المحاسبة، كالمحاسب العام المعتمد، والمحاسب المالي المعتمد، والمحاسب الإداري المعتمد، والمدقق الداخلي المعتمد.
يُذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، قد تأسست عام ١٩٠٤م، وهي هيئة المحاسبة المهنية العالمية التي تقدم شهادة المحاسب القانوني المعتمد "ACCA".
ويقع مقر الشركة في لندن مع المكتب الإداري الرئيسي في غلاسكو. وتعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 104 مكاتب ومراكز في 52 بلدًا، مع 323 من شركاء التعلم المعتمدين "ALP"، وأكثر من 7300 من أصحاب العمل المعتمدين في جميع أنحاء العالم، الذين يقدمون التطوير للموظفين.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:59 PM
تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة وتدريبهم وتأهيلهم عالميًّا
وقّعت جامعة الأمير محمد، اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين المعتمدين العالمية "AccA"، تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة والتأهيل والتدريب ضمن برامج محاسبية متنوعة وأيضًا اعتماد برنامج وقسم المحاسبة في الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات المحاسبة المعتمدة؛ لتأهيلهم ليكونوا محاسبين معتمدين عالميًّا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم على العمل في جميع بيئات العمل المحلية العاملية والتدريب في مؤسسات مرموقة في هذا المجال مثل "مورغان الدولية".
وتعتبر مؤسسة "مورغان" من المؤسسات الدولية الرائدة التي تمنح ضمن برنامج التدريب عن طريق ACCA مجموعة واسعة من البرامج في مجالات المحاسبة، كالمحاسب العام المعتمد، والمحاسب المالي المعتمد، والمحاسب الإداري المعتمد، والمدقق الداخلي المعتمد.
يُذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، قد تأسست عام ١٩٠٤م، وهي هيئة المحاسبة المهنية العالمية التي تقدم شهادة المحاسب القانوني المعتمد "ACCA".
ويقع مقر الشركة في لندن مع المكتب الإداري الرئيسي في غلاسكو. وتعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 104 مكاتب ومراكز في 52 بلدًا، مع 323 من شركاء التعلم المعتمدين "ALP"، وأكثر من 7300 من أصحاب العمل المعتمدين في جميع أنحاء العالم، الذين يقدمون التطوير للموظفين.
، جامعة محمد بن فهد تُوقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالمية ،
المصدر : الخليج 365
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