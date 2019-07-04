، للجنسين.. 66 وظيفة تطرحها أمانة جدة في التخصصات الإدارية والهندسية ،

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أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن طرح 66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في عدد من التخصصات المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية والهندسية"، داعيةً الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة إلى التقديم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 4 إلى 8 من ذي القعدة الجاري.
وخصصت الأمانة 24 وظيفة للسيدات تحت مسميات كاتب، ومساعد إداري، وأمين مكتبة، ومصمم جرافيكس، ومحلل نظم، ومطور برامج، و42 وظيفة أخرى للرجال تحت مسميات مساح، وباحث عمليات موارد بشرية، ومهندس كهربائي مساعد، ومهندس مدني مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، ومهندس تخطيط مساعد، ومهندس تنسيق مواقع مساعد، ومهندس حاسب آلي مساعد، ومهندس زراعي مساعد، ومهندس مساحة مساعد.
وبيّنت أمانة جدة أن الفئات المستهدفة بالإعلان تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية والمعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، موضحةً أنه سيجري دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، وأن عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات ستتم خلال إجراء المقابلات الشخصية.
للجنسين.. 66 وظيفة تطرحها أمانة جدة في التخصصات الإدارية والهندسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04
أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن طرح 66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في عدد من التخصصات المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية والهندسية"، داعيةً الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة إلى التقديم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 4 إلى 8 من ذي القعدة الجاري.
وخصصت الأمانة 24 وظيفة للسيدات تحت مسميات كاتب، ومساعد إداري، وأمين مكتبة، ومصمم جرافيكس، ومحلل نظم، ومطور برامج، و42 وظيفة أخرى للرجال تحت مسميات مساح، وباحث عمليات موارد بشرية، ومهندس كهربائي مساعد، ومهندس مدني مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، ومهندس تخطيط مساعد، ومهندس تنسيق مواقع مساعد، ومهندس حاسب آلي مساعد، ومهندس زراعي مساعد، ومهندس مساحة مساعد.
وبيّنت أمانة جدة أن الفئات المستهدفة بالإعلان تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية والمعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، موضحةً أنه سيجري دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، وأن عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات ستتم خلال إجراء المقابلات الشخصية.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:29 PM
قالت: التقديم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية
أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن طرح 66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في عدد من التخصصات المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية والهندسية"، داعيةً الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة إلى التقديم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 4 إلى 8 من ذي القعدة الجاري.
وخصصت الأمانة 24 وظيفة للسيدات تحت مسميات كاتب، ومساعد إداري، وأمين مكتبة، ومصمم جرافيكس، ومحلل نظم، ومطور برامج، و42 وظيفة أخرى للرجال تحت مسميات مساح، وباحث عمليات موارد بشرية، ومهندس كهربائي مساعد، ومهندس مدني مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، ومهندس تخطيط مساعد، ومهندس تنسيق مواقع مساعد، ومهندس حاسب آلي مساعد، ومهندس زراعي مساعد، ومهندس مساحة مساعد.
وبيّنت أمانة جدة أن الفئات المستهدفة بالإعلان تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية والمعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، موضحةً أنه سيجري دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، وأن عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات ستتم خلال إجراء المقابلات الشخصية.
، للجنسين.. 66 وظيفة تطرحها أمانة جدة في التخصصات الإدارية والهندسية ،
المصدر : الخليج 365
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