- 1/2
- 2/2
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر، تمثل سياسة المملكة الوسطية والمعتدلة.
وقال "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر": "تمنياتنا بالتوفيق للأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية في مهمتها، حضورها وثقافتها ومنطقها محل التقدير والثناء، وتمثيل سياسة المملكة وتوجهاتها الوسطية والمعتدلة في واشنطن ضروري للمملكة وللمنطقة".
وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، قد باشرت مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن "فهد ناظر" اليوم قائلًا: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها على الفور؛ لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"؛ مؤكدًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين".
"قرقاش": تمثيل الوسطية في واشنطن ضروري للمنطقة.. التوفيق لـ"ريما بنت بندر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر، تمثل سياسة المملكة الوسطية والمعتدلة.
وقال "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر": "تمنياتنا بالتوفيق للأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية في مهمتها، حضورها وثقافتها ومنطقها محل التقدير والثناء، وتمثيل سياسة المملكة وتوجهاتها الوسطية والمعتدلة في واشنطن ضروري للمملكة وللمنطقة".
وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، قد باشرت مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن "فهد ناظر" اليوم قائلًا: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها على الفور؛ لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"؛ مؤكدًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين".
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:25 PM
أكد أن الاعتدال مهم.. وقال: حضورها وثقافتها ومنطقها محل التقدير والثناء
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر، تمثل سياسة المملكة الوسطية والمعتدلة.
وقال "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر": "تمنياتنا بالتوفيق للأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية في مهمتها، حضورها وثقافتها ومنطقها محل التقدير والثناء، وتمثيل سياسة المملكة وتوجهاتها الوسطية والمعتدلة في واشنطن ضروري للمملكة وللمنطقة".
وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، قد باشرت مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن "فهد ناظر" اليوم قائلًا: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها على الفور؛ لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"؛ مؤكدًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين".
، "قرقاش": تمثيل الوسطية في واشنطن ضروري للمنطقة.. التوفيق لـ"ريما بنت بندر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "قرقاش": تمثيل الوسطية في واشنطن ضروري للمنطقة.. التوفيق لـ"ريما بنت بندر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.