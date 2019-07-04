تراند اليوم : زوج «شيرين» يخرج عن صمته ويوضح حقيقة «إصابتها بمرض خطير»

بعد انتشار أخبار على صحف محلية مصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشان إصابة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بمرض غامض، أدى لإلغاء حفلاتها وسفرها للعلاج في لندن.
خرج زوجها الفنان حسام حبيب، عن صمته، ورد على تلك النباء، مشيرًا إلى أنها بصحة جيدة، وما نشر عن إصابتها بمرض خطير غير صحيح وشائعات.
وأوضح أن اعتذارها عن حفل قرطاج بتونس جاء بسبب الاختلاف في وجهات النظر ليس أكثر.
وقال حبيب، إنه يتواجد حاليًا بصحبة شيرين، وهي تتمتع بصحة جيدة وكل ما نشر عن إصابتها بأي أمراض وسفرها للعلاج في لندن غير صحيح، مشيرًا إلى أنهما يتواجدان في أمريكا، ومن المقرر عودتهما خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطهما الفني بمصر.
وتحدث حبيب عن هذا الموضوع خوفًا من انتشار الشائعات بكثرة والترويج لها حول صحة زوجته، خاصة بعد أن راج الخبر أمس الأربعاء عبر وسائل الإعلام.
وكانت شيرين عبد الوهاب ألغت حفلها بمهرجان قرطاج 2019 الذي كان مقررًا إقامته في الـ 17 من آب المقبل، وجاء بديلًا عنها النجم اللبناني عاصي الحلاني.